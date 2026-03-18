أعمال تجديد وتحديث شاملة في سفارة سوريا في بروكسل لتطوير الخدمات القنصلية

بروكسل-سانا



شهدت سفارة الجمهورية العربية السورية في العاصمة البلجيكية بروكسل مؤخراً، أعمال تجديد وتحديث شاملة، بهدف تحسين جودة الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين.

وجاءت هذه الأعمال عقب زيارة وفد تقني مختص من وزارة الخارجية والمغتربين السورية، قام بإجراء مجموعة من التعديلات التنظيمية والفنية لتطوير آليات العمل القنصلي.

ولاقت هذه الإجراءات ارتياحاً واسعاً لدى المراجعين، الذين عبروا عن تقديرهم للتحسن الملحوظ في تنظيم العمل وسلاسة إنجاز المعاملات، ما يعكس حرص البعثة على الارتقاء بمستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وفعالية.