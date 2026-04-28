وفد سوري يطلع في تركيا على أحدث النظم التقنية المعتمدة في أمن الحدود والمنافذ الجوية

أنقرة-سانا

أجرى وفد رسمي من وزارة الداخلية السورية برئاسة العقيد أحمد الأحمد، مدير إدارة أمن المطارات والمنافذ، زيارة إلى الجمهورية التركية للاطلاع على أحدث النظم التقنية المعتمدة في أمن الحدود والمنافذ الجوية.

وذكرت وزارة الداخلية في قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء أن الزيارة تضمنت استعراضاً شاملاً لمنظومات المراقبة والتفتيش المتطورة المتبعة في دوائر المطارات والمنافذ، وبحث سبل توظيف التكنولوجيا الحديثة لضمان انسيابية حركة العبور ورفع معايير السلامة والأمن.

وتمثل هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الأمنية وتبادل المعرفة التقنية والميدانية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير الكوادر الوطنية والارتقاء بالمنظومة الأمنية للمطارات والمنافذ.

