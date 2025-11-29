استمرار أعمال تجهيز مبنى القنصلية السورية في مدينة بون الألمانية تمهيداً لافتتاحها

بون-سانا

يواصل الفريق الفني والهندسي المشرف على تجهيز مبنى القنصلية السورية في مدينة بون الألمانية أعماله بوتيرة متسارعة، تمهيداً لافتتاحها قريباً أمام أبناء الجالية السورية في ألمانيا وتقديم الخدمات القنصلية وفق أعلى المعايير.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح المشرف على تنفيذ المشروع عبد السلام المرعي، أن المبنى كان عند استلامه خاوياً، ومنهوباً بالكامل، وخالياً من أي تجهيزات أو بنية خدمية، مشيراً إلى أن البناء تعرض لإهمال طويل تجاوز عشرين عاماً، ما أدى إلى تدهور كبير في البنية التحتية وجعل عملية التأهيل شاملة ومعقدة.

وقال المرعي: بدأنا العمل من الصفر، وأعدنا تأهيل كامل الإنشاءات، إضافة إلى تركيب شبكة اتصالات وإنترنت مرتبطة مباشرة بمنظومة وزارة الخارجية لضمان سرعة إنجاز المعاملات، مشيراً إلى أنه تم تجهيز أقسام الأحوال المدنية والجوازات والوكالات والتصديقات وتوزيعها بطريقة تسهّل حركة المراجعين، إلى جانب تركيب منظومة مراقبة حديثة، ونظام إنذار وإطفاء للحريق وفق المعايير الألمانية، وتجهيز مكاتب الموظفين بأجهزة حديثة ونظام للدور الإلكتروني.

وأشار المرعي إلى أن المشروع وصل إلى مراحله الأخيرة، ولم يتبقَّ سوى “اللمسات النهائية”، على أن تبدأ قريباً مرحلة اختبار الأنظمة وتشغيلها للتأكد من جاهزيتها الكاملة قبل الافتتاح.

ولفت المرعي إلى أن افتتاح القنصلية في بون يأتي في إطار حرص الدولة على تسهيل شؤون أبنائها في الخارج وتخفيف الضغط عن السفارة في العاصمة برلين، مؤكداً أن المركز القنصلي سيكون بيئة خدمية متطورة تضمن الراحة وسرعة إنجاز المعاملات من اليوم الأول للافتتاح.

وكان وفد تقني من وزارة الخارجية والمغتربين زار مدينة بون الشهر الماضي لاستكمال التحضيرات الفنية والإدارية لإعادة افتتاح مقر القنصلية العامة، وذلك بعد استكمال أعمال تطوير الخدمات القنصلية في سفارة الجمهورية العربية السورية في برلين.