المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ29 من حزيران 2026

دمشق:

1 – ندوة بعنوان “الشاشات المرئية وأثرها على الأطفال” بمشاركة ريما عقيل وحنان الرحيم وفريال فليون، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 3:00 عصراً.

2 – محاضرة بعنوان “الإنسان بين الخجل والحياء” يقدمها الأستاذ أمين الحسين، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 3:00 عصراً.

3 – عرضُ أفلام الأطفال “الباندا الأحمر الكبير” المترجم و”كونغ فو باندا 4″ المدبلج في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4:00 عصراً والـ 6:00 مساءً.

4 – ندوة توعوية بعنوان “الديمقراطية في سوريا.. المفهوم والتحديات ودورها في التنمية”، بإشراف الدكتور عبد الباسط أبو نبوت والأستاذ سمير الخلف، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:30 عصراً.

5 – عرض أفلام “حكاية لعبة 5، سفن دوجز، إذما، الكراش”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1- ورشة عمل فنية للأطفال بعنوان “رسوم وأشغال” تقدمها المعلمة لامعة حجازي، في قاعة المركز الثقافي العربي بجيرود، الساعة الـ 9:30 صباحاً.

درعا:

فعاليات اليوم الثاني من مهرجان أبو تمام، وتشمل محاضرة للأستاذ محمد سليمان الكفري، ومشاركة فنية للمنشد ضياء الشريف، ومشاركة للطفلة وتين، وأمسية شعرية للشعراء محمود الطويل، وردة سعيد، براء الشامي، إبراهيم الحريري، تمام طعمة، صلاح الخضير، يوسف فتح الله، عبد الله الأسعد، وجمال أحمد، في المركز الثقافي بمدينة درعا، الساعة الـ 4:30 عصراً.

حمص:

عرض فيلم وثائقي بعنوان “ابن العم” للمخرج محمد علي الأتاسي، تقدمه جمعية سينما حمص، في دير الآباء اليسوعيين بحي بستان الديوان، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

1 -أصبوحة قصصية للشعراء الدكتور وليد سراقبي، والدكتور شادي صوان، وأيمن رزوق، ومحمود أبو حمود، وعبير إسماعيل، في المركز الثقافي بمصياف، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

2 – محاضرة بعنوان “من أعلام التحقيق في سوريا” للدكتور وليد سراقبي، في المركز الثقافي بمصياف، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

إدلب:

انطلاق اليوم الثاني من سلسلة الندوات التوعوية الشاملة والتركيز على “خطر الغرق في المسطحات المائية”، في المركز الثقافي بمدينة إدلب، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

طرطوس:

1 – عروض مسرحية وورشات تدريبية ورسائل توعوية متنوعة في المسرح، قراءات قصصية، موسيقا، ونظافة غذائية، يقدّمها الأساتذة عصام علام، طلال الحلبي، منال سليم، وغياث كابر، بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، من الساعة الـ 10:00 صباحاً ولغاية الساعة الـ 6:00 مساءً

2 – ورشات تفاعلية وتدريبات فنية متنوعة في تعلم مبادئ الشطرنج والرسم للأطفال، يقدّمها الأستاذان ممدوح جديد وعدنان سمعان، في قصر الثقافة بصافيتا، من الساعة الـ 10:00 صباحاً ولغاية الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 -ورشتا أشغال يدوية بالورق، وسرد قصصي للأطفال بعنوان “الحصان الصغير والريح” يقدمهما فريق ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بالدريكيش، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

4 – عرضُ أفلام الأطفال المدبلجة “القط ذو الحذاء”، و”إنكانتو”، و”موسم الصيد” في صالة سينما كندي طرطوس الرئيسية، الساعة الـ 10:30 صباحاً والـ 12:30 ظهراً والـ 5:15 عصراً.

5 – ورشة رسم للأطفال بعنوان “فواكه الصيف” يقدمها قسم ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

6 – محاضرة بعنوان “عِبر من التراث” للأستاذ إبراهيم أحمد، في المركز الثقافي العربي بالشيخ بدر، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

7- ورشة رسم للأطفال بعنوان “أهلاً بالصيف” في المركز الثقافي العربي بمشتى الحلو بالتعاون مع الملتقى الثقافي الخيري، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

8 – عرض مسرحية “زفير ذاكرة” لفرقة العراب للفنون المسرحية على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 6:00 مساءً.

اللاذقية:

ناد صيفي للأطفال، يتضمن أنشطة زومبا وأوريغامي، وحلقة كتاب تقدمها وهيبة محمد، في المركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

حلب:

1 – نشاط رياضي حركي للأطفال بعنوان “رياضة الأبطال الصغار”، في ملعب أكاديمية هاترك بالسريان الجديدة (أمام مشفى عثمان)، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “المرأة والتربية الواعية.. من إدارة المنزل إلى إدارة الذات”، تلقيها الأستاذة سميرة أحمد العبد الله، في قاعة مبنى بلدة رسم الحرمل (الإمام)، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 -عرض أفلام “تحدث إلي، مورتال كومبات 2، مايكل، سفن دوجز، حكاية لعبة 5 ، الكراش”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

ملتقى تفاعلي بعنوان “النهوض بالواقع الموسيقي في محافظة دير الزور” بمشاركة مجموعة من الكُتّاب والمغنين والمنشدين والعازفين والملحنين، في مبنى مديرية الثقافة جانب المحكمة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.