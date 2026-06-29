‎كوريا الجنوبية تحتج لدى الصين وروسيا على دخول طائراتهما منطقة دفاعها الجوي

سيئول-سانا
قدمت كوريا الجنوبية احتجاجاً شديد اللهجة إلى الصين وروسيا، على خلفية دخول طائرات عسكرية تابعة للبلدين دون إذن إلى منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية الكورية.
ونقلت وكالة “يونهاب” عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قولها في بيان اليوم الإثنين: إن مسؤولاً في الوزارة استدعى أمس الملحقين العسكريين في سفارتي الصين وروسيا بسيئول، وقدم احتجاجاً شديد اللهجة على دخول الطائرات بشكل غير مصرح به.
وحث المسؤول الكوري الجنوبي الجانبين الصيني والروسي على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال.
وأكدت الوزارة أن الجيش الكوري الجنوبي سيواصل التعامل بشكل استباقي مع الأنشطة المرتبطة بمنطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية، بما يتماشى مع القانون الدولي، ويضمن حماية المجال الجوي للبلاد.
وكانت كوريا الجنوبية أعلنت، أمس الأول السبت، أن أكثر من عشر طائرات حربية صينية وروسية دخلت لفترة وجيزة منطقة دفاعها الجوي فوق المياه الشرقية والجنوبية للبلاد، ما دفعها إلى إرسال مقاتلات إلى الأجواء على سبيل الاحتراز.