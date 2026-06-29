‎كوريا الجنوبية تحتج لدى الصين وروسيا على دخول طائراتهما منطقة دفاعها الجوي

سيئول-سانا‏

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قدمت كوريا الجنوبية احتجاجاً شديد اللهجة إلى الصين وروسيا، على خلفية دخول طائرات عسكرية تابعة للبلدين دون إذن ‏إلى منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية الكورية.‏

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ونقلت وكالة “يونهاب” عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قولها في بيان اليوم الإثنين: إن مسؤولاً في الوزارة استدعى أمس ‏الملحقين العسكريين في سفارتي الصين وروسيا بسيئول، وقدم احتجاجاً شديد اللهجة على دخول الطائرات بشكل غير ‏مصرح به.‏

وحث المسؤول الكوري الجنوبي الجانبين الصيني والروسي على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال.‏

وأكدت الوزارة أن الجيش الكوري الجنوبي سيواصل التعامل بشكل استباقي مع الأنشطة المرتبطة بمنطقة تحديد الهوية ‏الدفاعية الجوية، بما يتماشى مع القانون الدولي، ويضمن حماية المجال الجوي للبلاد.‏

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت، أمس الأول السبت، أن أكثر من عشر طائرات حربية صينية وروسية دخلت لفترة وجيزة ‏منطقة دفاعها الجوي فوق المياه الشرقية والجنوبية للبلاد، ما دفعها إلى إرسال مقاتلات إلى الأجواء على سبيل الاحتراز.‏

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