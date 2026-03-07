وزير الخارجية يبحث مع سفير تركيا التطورات الإقليمية الأخيرة وتداعياتها على المنطقة

دمشق-سانا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، في العاصمة دمشق، سفير تركيا لدى الجمهورية العربية السورية نوح يلماز، وجرى خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية الأخيرة وتداعياتها على المنطقة.

كما تناول اللقاء الحديث عن أبرز المشاريع المشتركة بين الجانبين السوري والتركي في مختلف القطاعات الحيوية ومشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري، وتم التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين لما يعود بالفائدة على الشعبين، وحفظ أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.