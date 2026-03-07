وزير الخارجية يبحث مع سفير تركيا التطورات الإقليمية الأخيرة وتداعياتها على المنطقة

photo 1 2026 03 07 17 50 09 وزير الخارجية يبحث مع سفير تركيا التطورات الإقليمية الأخيرة وتداعياتها على المنطقة

دمشق-سانا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، في العاصمة دمشق، سفير تركيا لدى الجمهورية العربية السورية نوح يلماز، وجرى خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية الأخيرة وتداعياتها على المنطقة.

كما تناول اللقاء الحديث عن أبرز المشاريع المشتركة بين الجانبين السوري والتركي في مختلف القطاعات الحيوية ومشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري، وتم التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين لما يعود بالفائدة على الشعبين، وحفظ أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

photo 2 2026 03 07 17 50 09 وزير الخارجية يبحث مع سفير تركيا التطورات الإقليمية الأخيرة وتداعياتها على المنطقة
photo 3 2026 03 07 17 50 09 وزير الخارجية يبحث مع سفير تركيا التطورات الإقليمية الأخيرة وتداعياتها على المنطقة
القائد الشرع يلتقي وفداً من الجمهورية الإيطالية يرأسه وزير الخارجية انطونيو تاجاني
صحيفة إندبندنت البريطانية: سوريا أرض خصبة للاستثمار
الخارجية الأمريكية: الاتفاق بين الحكومة السورية و”قسد” يعزز وحدة سوريا واستقرارها
محامون غربيون يسعون لتعقب الأصول المالية الضخمة المرتبطة بنظام الأسد البائد
الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث في الدوحة مع اليونيسف موضوع الحماية الاجتماعية بسوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك