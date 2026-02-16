المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء توقع اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركتين سعوديتين

دمشق-سانا

وقعت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء اليوم الإثنين مذكرة تفاهم مع شركة محمد أحمد الحرفي السعودية للمقاولات لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 210 ميغا واط مدعوم بطاقة تخزين بطاريات بقدرة 827 ميغا واط/ساعة.

ووقع المذكرة عن المؤسسة مديرها العام المهندس خالد أبو دي، وعن الشركة رئيسها التنفيذي محمد أحمد الحرفي وذلك في مبنى وزارة الطاقة بدمشق.

وأوضح نائب مدير عام الشركة ابراهيم الأمير في تصريح أن قيمة المذكرة تبلغ 250 مليون دولار، ومن المتوقع أن يكون المشروع الذي سيقام في ريف دمشق جاهزاً خلال 12 شهراً.

بدوره أشار مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان إلى أن المذكرة تعد الأولى من نوعها في سوريا لكونها تتضمن منظومة طاقة شمسية مع بطاريات تخزين تعمل بتوليد مباشر وتوليد تخزين تصل الى أربع ساعات.

ولفت السليمان إلى أن هناك عملاً متوازناً بين تأهيل البنية التحتية وخطة الوزارة الإستراتيجية لزيادة توليد الكهرباء مبيناً أن منظومة الكهرباء مترابطة حلقياً، فأينما كان التوليد سيغذي كامل الشبكة الكهربائية، مشيراً إلى أن الجانب السعودي مندفع للاستثمار في سوريا حيث تم منذ التحرير توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي بدأت العمل على أرض الواقع.

كما وقع أبو دي مع مدير إدارة تطوير الأعمال في PDC السعودية المهندس عادل علي البهلكي اتفاقية إطارية لتقديم الخدمات الفنية والهندسية المتخصصة في مشاريع الطاقة.

حضر توقيع الاتفاقية ومذكرة التفاهم ممثل عن وزارة الخارجية السورية محسن المهباش، والمشرف العام على مكتب إدارة المشروعات الدولية في وزارة الطاقة السعودية المهندس فؤاد الموسى.

وكانت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وقعت في شهر تشرين الأول العام الماضي اتفاقية تعاون مع شركة STE السورية التركية، ومذكرتي تفاهم مع شركتي الحرفي وسكلكو السعوديتين بهدف تعزيز مشاريع الطاقات المتجددة في سوريا.

ويأتي توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار توجه وزارة الطاقة نحو تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها من خلال توسيع مشاريع الطاقات المتجددة، واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في دعم استقرار المنظومة الكهربائية ورفع موثوقيتها.