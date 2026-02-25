وزير الخارجية والمغتربين يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا حزمة من الملفات الاستراتيجية

دمشق-سانا

عُقد في العاصمة دمشق لقاء بنّاء ومطوّل بين وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، حيث تناول اللقاء حزمةً من الملفات الاستراتيجية التي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

وشدد الجانبان خلال اللقاء على الالتزام المطلق بوحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة على كامل جغرافيتها، مع استعراض الخطوات العملية المنجزة في ملف اندماج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وجرى التباحث حول إطلاق أعمال اللجنة الدولية بقيادة سورية لضمان الشفافية في ملف تدمير الأسلحة الكيميائية تحت إشراف وطني كامل.

كما جرى الحديث عن أهمية دعم سوريا في مكافحة تنظيم “داعش” وتفعيل دورها كشريك أساسي في الأمن الإقليمي.

وأكد باراك اهتمام كبرى الشركات الأمريكية بالمشاركة في النهضة الاقتصادية السورية، وخاصة في قطاع النفط والطاقة، وفتح آفاق الاستثمار أمام الخبرات الدولية.

وفي الختام، بحث الجانبان الترتيبات اللوجستية والسياسية اللازمة لإعادة تفعيل السفارة السورية في واشنطن، بما يضمن صون مصالح الشعبين، وتعزيز القنوات الرسمية بين البلدين.