مباحثات سوريّة قطرية لتعزيز التعاون في الشأن الاجتماعي ودعم التعافي الاقتصادي‏ ‏

جنيف-سانا‏

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع مسؤولين في وزارة العمل ‏القطرية آليات التعاون المشترك في الشأن الاجتماعي ودعم جهود التعافي الاقتصادي في ‏سوريا، وذلك على هامش مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بسويسرا.‏

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وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في منشور على قناتها في التلغرام اليوم ‏الخميس، أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الذي عقد في مقر البعثة القطرية بجنيف، سبل تعزيز ‏التعاون في مجالات التشغيل والتدريب المهني والتطوير، وإمكانية إعداد مذكرة تفاهم ‏لتبادل الخبرات وتطوير سوق العمل في سوريا، بما يخدم التنمية المستدامة ويوفر فرص ‏عمل لائقة.‏

وشاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي، ‏التي انطلقت أعمالها في جنيف الإثنين الماضي بمشاركة 187 دولة عضواً في منظمة ‏العمل الدولية، وأجرت على هامشه سلسلة لقاءات ثنائية مع نظرائها في تركيا ولبنان ‏والسودان وكينيا، تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل والحماية الاجتماعية.‏