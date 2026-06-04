مباحثات سوريّة قطرية لتعزيز التعاون في الشأن الاجتماعي ودعم التعافي الاقتصادي‏ ‏

جنيف-سانا
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع مسؤولين في وزارة العمل القطرية آليات التعاون المشترك في الشأن الاجتماعي ودعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا، وذلك على هامش مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بسويسرا.
وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في منشور على قناتها في التلغرام اليوم الخميس، أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الذي عقد في مقر البعثة القطرية بجنيف، سبل تعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتدريب المهني والتطوير، وإمكانية إعداد مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات وتطوير سوق العمل في سوريا، بما يخدم التنمية المستدامة ويوفر فرص عمل لائقة.
وشاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي، التي انطلقت أعمالها في جنيف الإثنين الماضي بمشاركة 187 دولة عضواً في منظمة العمل الدولية، وأجرت على هامشه سلسلة لقاءات ثنائية مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا، تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل والحماية الاجتماعية.