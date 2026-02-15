وزارة المالية السورية توقع اتفاقية إطارية مع شركة عِلم السعودية لدعم رقمنة العمليات المالية

دمشق-سانا

وقع وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اليوم الأحد اتفاقية إطارية مع الرئيس التنفيذي لشركة “علم” السعودية محمد العمير، لدعم رقمنة العمليات المالية وتطوير القطاع المالي في سوريا، بحضور السفير السعودي بدمشق فيصل بن السعود المجفل، وذلك في فندق الفورسيزون بدمشق.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الرقمنة الشاملة للعمليات المالية، والارتقاء بمستوى الأداء الإداري والتقني عبر أدوات التكنولوجيا الحديثة، وتأهيل كوادر وطنية شابة في عملية التحول الرقمي.

تحسين جودة الخدمات

وبيّن الوزير برنية في كلمة له خلال مراسم التوقيع، أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتطوير الخدمات المالية، وتعزيز معايير الكفاءة والشفافية عبر بناء أنظمة رقمية متطورة، موضحاً أن هذه الخطوة ستسهم في تبسيط الإجراءات المالية وتسريعها وتحسين جودة الخدمات، مما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي العام وتعزيز المساءلة.

وأشار برنية إلى أن التعاون مع شركة “علم” السعودية يأتي في إطار نقل المعرفة والتكنولوجيا الرائدة، لإتمام عملية التحول الرقمي في الوزارة والجهات التابعة لها، بما في ذلك قطاعات الجمارك والتأمين والتمويل العقاري، منوهاً بالدور الذي تلعبه وزارة الاتصالات والتقانة كحاضنة لهذا التوجه.

بدوره، أوضح وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، في كلمة له، أن توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارة المالية وشركة “علم” السعودية يمثل خطوة مهمة، ونموذجاً يحتذى به لبقية القطاعات الحكومية، مؤكداً أن وزارة الاتصالات تواصل تقديم كل أشكال الدعم، من بنية تحتية وبيئة تشريعية لازمة لتمكين مؤسسات الدولة من رقمنة خدماتها والارتقاء بأدائها.

رفع كفاءة العمليات المالية

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة “علم” إلى أن الشراكة الاستراتيجية الموقعة مع وزارة المالية السورية، تهدف إلى نقل الخبرات والمنظومات والحلول التقنية الرائدة التي تمتلكها الشركة في مجال التحول الرقمي، سعياً لرفع كفاءة العمليات المالية وتعزيز الشفافية، مبيناً أن هذه الخطوة هي منطلق لمشاريع مستقبلية ستشمل قطاعات الجمارك والتأمين والضرائب، لبناء منظومة مالية رقمية متكاملة.

وأوضح العمير أن الاتفاقية تركز بشكل أساسي على تحسين تجربة المستفيدين من مواطنين وقطاع أعمال، معرباً عن أمله بأن يثمر التكامل بين الخبرات التقنية للشركة والكوادر السورية المتميزة، نتائج ملموسة في وقت قياسي.

وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أعلنت يوم أمس، بدء الأعمال التنفيذية للشراكة مع شركة “علم” السعودية الرائدة في الحلول الرقمية، وذلك خلال مؤتمر صحفي في مبنى الشركة السورية للاتصالات.

وتعد شركة “علم” السعودية من الشركات الرائدة في مجال الحلول الرقمية المتكاملة والابتكار التقني، وتعمل على تقديم باقة واسعة من الخدمات التي تشمل الاستشارات التقنية، والتحليلات البيانية، وأتمتة الإجراءات الإدارية والمالية وفق أحدث المعايير العالمية.