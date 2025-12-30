كلمة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي

وزارة الإعلام تنظّم فعالية “رحلة إلى قلب الحكاية السورية” لتوثيق معركة ردع العدوان
مهرجان الوفاء الأول في درعا يحيي ذكرى الأطباء الشهداء في المحافظة
المواصلات الطرقية تبحث تطوير أنظمة التعداد المروري وتحسين خدمات النقل عبر ورشة عمل متخص
لقاء سوري أردني مشترك بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة الأردن
التمثيل النسائي الفعّال… محور لقاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مع الحركة السياسي
