الحبتور: لا نبحث عن مشاريع استثمارية مؤقتة بل نريد استمرارية وفائدة حقيقية للشعب السوري

مشاهد من سماء معرض دمشق الدولي.. فضاء بحجم الوطن ورؤية بحجم المستقبل
تصريح حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر حصرية لـ سانا حول تسهيل الإجراءات المص
خطاب وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني في مجلس الأمن الدولي
ضمن فعاليات نبضنا واحد الجمعية الطبية السورية الألمانية تقيم سلسلة من الفعاليات العلمية والتدريبية على مدرج مستشفى إدلب الجامعي
في معرض دمشق الدولي سيدة سورية تعرض منتجاتها المصنعة من الحرير الطبيعي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى