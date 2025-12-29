الداخلية السورية تعزي تركيا باستشهاد ثلاثة ضباط خلال اشتباك مع تنظيم داعش في يالوفا

دمشق-سانا

أعربت وزارة الداخلية السورية عن خالص تعازيها ومواساتها للجمهورية التركية، باستشهاد ثلاثة من ضباط الشرطة التركية، خلال اشتباكات مع تنظيم داعش الإرهابي في مدينة يالوفا، والتي أسفرت أيضاً عن القضاء على ستة من عناصر التنظيم.

وتقدمت الوزارة بأحر التعازي لوزارة الداخلية التركية وذوي الشهداء والمصابين، مؤكدة أن هذه العملية الإجرامية للتنظيم تؤكد خطورته على استقرار عموم دول المنطقة.

وشددت الوزارة على ضرورة استمرار اجتثاث التنظيمات الإرهابية بكل أشكالها، وأهمية تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لمكافحتها، بما يضمن حماية المدنيين وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت القوات الأمنية التركية نفذت فجر اليوم عملية ضد تنظيم داعش الإرهابي في ولاية يالوفا، وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا: إن العملية الأمنية “أسفرت عن مقتل 6 من عناصر تنظيم داعش، واستشهاد 3 من عناصر الشرطة، فيما أصيب 8 آخرون خلال الاشتباكات مع التنظيم”.