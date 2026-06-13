‏ وزارة الطوارئ: إزالة 186 ألف متر مكعب من الأنقاض شمالي حلب

IMG 20260613 200513 396 ‏ وزارة الطوارئ: إزالة 186 ألف متر مكعب من الأنقاض شمالي حلب

حلب-سانا‏
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أكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية أن كميات الأنقاض التي ‌‏أُزيلت حتى اليوم السبت في مدن وبلدات شمالي محافظة حلب، بلغت نحو ‌‌‏186 ألف متر مكعب، وذلك ضمن خطط إعادة تأهيل المناطق المتضررة ‌‏وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الحياة الطبيعية إليها.‏

IMG 20260613 200513 374 ‏ وزارة الطوارئ: إزالة 186 ألف متر مكعب من الأنقاض شمالي حلب

وأشارت الوزارة عبر قناتها على تلغرام إلى مواصلتها أعمال ‏إزالة الأنقاض ‏في منطقتي سمعان الشمالية وأعزاز شمالي حلب، وذلك ‏ضمن مشروع إزالة ‏الأنقاض الذي أطلقته الوزارة بالتنسيق مع المحافظة.‏

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار تنفيذ المرسوم رقم (59) ‌‏لعام 2026 الهادف إلى إزالة الأنقاض وتأهيل المناطق المتضررة وتهيئة ‌‏الظروف اللازمة لعودة الأهالي، مبينة أن هذه الجهود تعدّ خطوة أساسية في ‌‏مسار التعافي وإعادة الإعمار، وتسهم في فتح المجال أمام تنفيذ مشاريع ‌‏خدمية وتنموية وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.‏

IMG 20260613 200512 820 ‏ وزارة الطوارئ: إزالة 186 ألف متر مكعب من الأنقاض شمالي حلب

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أطلقت في الـ 19 من شهر نيسان ‌‏الماضي، بتوجيهات من الرئيس أحمد الشرع، مشروعاً لإزالة الأنقاض في ‌‏منطقتي جبل سمعان الشمالية وأعزاز بمحافظة حلب، يبدأ بإزالة أكثر من ‌‌‏550 ألف متر مكعب من الأنقاض خلال 6 أشهر، في أكثر من 30 مدينة ‌‏وبلدة في منطقتي جبل سمعان الشمالية وأعزاز.‏

وتُعرضت مدن وبلدات ريف حلب الشمالي والغربي والجنوبي لدمار واسع في البنية التحتية نتيجة قصف النظام البائد، ما ‌‏أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من سكانها إلى المخيمات ومناطق أكثر أمناً.‏

IMG 20260613 200513 196 ‏ وزارة الطوارئ: إزالة 186 ألف متر مكعب من الأنقاض شمالي حلب
IMG 20260613 200513 438 ‏ وزارة الطوارئ: إزالة 186 ألف متر مكعب من الأنقاض شمالي حلب
IMG 20260613 200513 551 ‏ وزارة الطوارئ: إزالة 186 ألف متر مكعب من الأنقاض شمالي حلب
IMG 20260613 200513 576 ‏ وزارة الطوارئ: إزالة 186 ألف متر مكعب من الأنقاض شمالي حلب
IMG 20260613 200513 618 ‏ وزارة الطوارئ: إزالة 186 ألف متر مكعب من الأنقاض شمالي حلب
IMG 20260613 200513 624 ‏ وزارة الطوارئ: إزالة 186 ألف متر مكعب من الأنقاض شمالي حلب

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