‏ وزارة الطوارئ: إزالة 186 ألف متر مكعب من الأنقاض شمالي حلب

حلب-سانا
أكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية أن كميات الأنقاض التي أُزيلت حتى اليوم السبت في مدن وبلدات شمالي محافظة حلب، بلغت نحو 186 ألف متر مكعب، وذلك ضمن خطط إعادة تأهيل المناطق المتضررة وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الحياة الطبيعية إليها.
وأشارت الوزارة عبر قناتها على تلغرام إلى مواصلتها أعمال إزالة الأنقاض في منطقتي سمعان الشمالية وأعزاز شمالي حلب، وذلك ضمن مشروع إزالة الأنقاض الذي أطلقته الوزارة بالتنسيق مع المحافظة.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار تنفيذ المرسوم رقم (59) لعام 2026 الهادف إلى إزالة الأنقاض وتأهيل المناطق المتضررة وتهيئة الظروف اللازمة لعودة الأهالي، مبينة أن هذه الجهود تعدّ خطوة أساسية في مسار التعافي وإعادة الإعمار، وتسهم في فتح المجال أمام تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.
وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أطلقت في الـ 19 من شهر نيسان الماضي، بتوجيهات من الرئيس أحمد الشرع، مشروعاً لإزالة الأنقاض في منطقتي جبل سمعان الشمالية وأعزاز بمحافظة حلب، يبدأ بإزالة أكثر من 550 ألف متر مكعب من الأنقاض خلال 6 أشهر، في أكثر من 30 مدينة وبلدة في منطقتي جبل سمعان الشمالية وأعزاز.
وتُعرضت مدن وبلدات ريف حلب الشمالي والغربي والجنوبي لدمار واسع في البنية التحتية نتيجة قصف النظام البائد، ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من سكانها إلى المخيمات ومناطق أكثر أمناً.