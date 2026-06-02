فيدان: مباحثات لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن إلى الخليج

دمشق-سانا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع المملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن، وصولاً إلى السعودية ودول الخليج، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة، ونقل الطاقة والسلع بين المنطقة والأسواق العالمية.

وأوضح فيدان خلال حوار حول السياسة الخارجية التركية نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة اليوم الثلاثاء، ونقلته قناة الجزيرة مباشر، أن التحديات التي تواجه حركة النقل البحري في المنطقة، وما يترتب عليها من ارتفاع في تكاليف الشحن والأسعار، عززت الحاجة إلى تطوير مسارات برية بديلة وأكثر استقراراً.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى وجود خيارات متعددة لتعزيز الربط الإقليمي عبر سوريا، موضحاً أن أهمية هذه المسارات لا تقتصر على نقل الطاقة فحسب، بل تشمل أيضاً حركة السلع والمواد الغذائية والتجارة بين دول المنطقة.

وشدد فيدان على أن تطوير مشاريع النقل والتواصل الإقليمي من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، ويسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المشتركة في المنطقة.