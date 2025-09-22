الأمن الداخلي بالسويداء يعقد اجتماعات مع الأهالي والعشائر لتثبيت الاستقرار

السويداء-سانا

باشرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء بتنظيم سلسلة من الاجتماعات التنسيقية بين عدد من أهالي المحافظة وبعض العشائر العربية، وذلك في إطار الدور السيادي للدولة ومسؤولياتها المباشرة في فرض الأمن وحماية الحقوق، وفق ما أعلنه قائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد حسام الطحان.

وفي تصريح نقلته وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام، قال العميد الطحان: إن “الجلسات عقدت بحضور لجنة التحقيق الخاصة بأحداث السويداء، وبإشراف مباشر من قيادة الأمن الداخلي، التي تابعت مجرياتها وخطوات المعالجة، بما يضمن الانضباط والأمان لجميع الأطراف، التزاماً بالقوانين والأنظمة النافذة”.

ولفت العميد الطحان إلى أن الجهود أسفرت عن استلام عدد من المحتجزين من أبناء السويداء لدى العشائر، حيث جرى نقلهم إلى مدينة السويداء تحت رعاية الدولة.

وأشار العميد الطحان إلى أنه في المقابل لا تزال بعض الأطراف داخل مدينة السويداء تُعرقل تسليم المحتجزين لديها من أبناء العشائر العربية.

وشدد العميد الطحان على أن قيادة الأمن الداخلي تؤكد أن الدولة ماضية في استكمال عملية التبادل بشكل كامل وعادل، ولن تسمح بأي عراقيل تُعطّل الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار وتعزيز الثقة بين جميع مكونات المجتمع في المحافظة.