فيدان يؤكد توافق أنقرة وواشنطن على وحدة سوريا وأهمية استقرارها الإقليمي

نيويورك-سانا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وجود توافق بين أنقرة وواشنطن على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها السياسية، مشدداً على أهمية استقرار سوريا من الناحية الأمنية والإقليمية.

وجاءت تصريحات فيدان خلال لقاء صحفي في “البيت التركي” بمدينة نيويورك، على هامش مشاركته في الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث نقلت وكالة الأناضول تأكيده استمرار تركيا في دعم القضايا العالمية مع الحفاظ على استقلالها الاستراتيجي، واعتماد الحوار والدبلوماسية لتحقيق مصالحها الوطنية.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، قد أكد في تصريحات سابقة يوم الجمعة الماضي، تمسك الولايات المتحدة بوحدة الأراضي السورية ودعمها لجهود تعزيز الاستقرار فيها.