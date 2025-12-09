لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي: تحرير سوريا إنجاز استثنائي لمستقبل أفضل

واشنطن-سانا

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريش، وعضو اللجنة، جين شاهين، أن تحرير سوريا إنجاز استثنائي يذكّر بانتصار الحرية على الطغيان ويمنح الأمل بسلام أوسع في الشرق الأوسط.

وقال السيناتوران في بيان اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا: “يصادف اليوم مرور عام على قيام الشعب السوري بالإطاحة بنظام الأسد من السلطة، منهياً أكثر من خمسين عاماً من الاستبداد الوحشي. إن قوة وصمود السوريين في مواجهة قمع الأسد، مدعومين بالعقوبات الأميركية عليه، وفرت الظروف لانهيار النظام وفتحت الطريق أمام مستقبل أفضل للشعب السوري”.

وأضاف السيناتوران: “نشيد بإلغاء عقوبات قانون قيصر التي تعود إلى عهد الأسد والمضمنة في مشروع قانون الدفاع السنوي، ونتطلع إلى إقراره سريعاً. في هذه الذكرى السنوية الميمونة، نؤكد التزامنا بسوريا مستقرة وممثلة ومزدهرة للجميع”.

واحتفل الشعب السوري اليوم بالذكرى الأولى لتحرير سوريا من النظام البائد، حيث امتلأت الساحات والميادين في مختلف المدن والبلدات بملايين المحتشدين الذين عبّروا عن فرحتهم بالنصر، مؤكدين تطلّعهم إلى بناء مستقبل يزهو بالحرية والكرامة والأمل.