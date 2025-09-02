أردوغان يجدد التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب سوريا

أنقرة-سانا

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم التأكيد على وقوف بلاده الدائم إلى جانب سوريا، ورفضه محاولات بث الفوضى على أراضيها.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن أردوغان قوله في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، خلال عودته من الصين: ” إننا لن نترك سوريا وحدها وسنقف إلى جانبها دائما”، مضيفاً: إنه لن يتمكن أحد من منع نهوض سوريا مجدداً، ومن يحاول عرقلة المسار القائم فيها سيدفع ثمن ذلك.

وأردف أردوغان: لن نتغاضى عمّن يريد خلق الفوضى في الأراضي السورية، كما أن الحكومة السورية لن تقبل بذلك.

وكان أردوغان أكد أمس في الجلسة الموسعة لقمة مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في مدينة تيانجين الصينية، أن الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها يصب في مصلحة المنطقة بأسرها .

وفي سياق آخر قال أردوغان: “إن مجازر إسرائيل لن تُنسى أبداً، ولن ينسى المنصفون من الآباء والأمهات كيف ذُبح الأطفال والآباء والأمهات في فلسطين”، وتوقع أن تهيمن القضية الفلسطينية على أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، مبيناً أن بعض الدول الأوروبية تستعد للاعتراف بدولة فلسطين.