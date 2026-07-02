التأمينات الاجتماعية تنهي إجراءات تحويل معاشات تموز التقاعدية مع الزيادة وفق المرسوم 135

دمشق-سانا

أنهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إجراءات تحويل المعاشات التقاعدية الخاصة بشهر تموز لعام 2026 مع الزيادة بموجب المرسوم 135 لعام 2026، تمهيداً لبدء صرفها بالتنسيق مع الجهات المعنية من المصارف العامة والمؤسسة السورية للبريد، وذلك في إطار التزامها المستمر تجاه فئة المتقاعدين وضمان حقوقهم المالية.

وفي تصريح خاص لـ سانا، بين مدير عام المؤسسة حسن خطيب أن كتلة المعاشات المخصصة للصرف عن شهر تموز بعد احتساب الزيادة بلغت نحو 6 مليارات و320 مليون ليرة سورية جديدة، في حين بلغ عدد المعاشات /572564/ تشمل المتقاعدين والمستفيدين عنهم.

وأوضح خطيب أن الزيادة شملت شرائح متعددة، إذ حصل 59 بالمئة من المتقاعدين على زيادة بنسبة 30 بالمئة، و38 بالمئة من المتقاعدين على زيادة بنسبة 50 بالمئة، فيما نال 3 بالمئة زيادة بنسبة 67 بالمئة، أي إن 41 بالمئة من المتقاعدين استفادوا من زيادات تتراوح بين 50 و67 بالمئة.

وأشار إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار تعزيز العدالة في هيكل المعاشات وتقليص الفروقات بين الشرائح، إضافة إلى توحيد الحد الأدنى العام للأجور، بما يعكس توجهاً أكثر إنصافاً وتوازناً، ويسهم في تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين وترسيخ مبدأ العدالة في توزيع الزيادات.

وأكد خطيب أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تقوم على رسالة إنسانية واجتماعية قبل أن تكون مهمة إدارية، انطلاقاً من مبدأ التكافل الاجتماعي في رعاية المتقاعدين وصون حقوقهم، مشيراً إلى أن المؤسسة ليست جهة لصرف الرواتب فحسب، بل منظومة اجتماعية تهدف إلى ضمان حياة كريمة للمتقاعد بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء، مع الالتزام الكامل بصرف المستحقات التقاعدية في مواعيدها المحددة قانوناً.

وأصدر وزير المالية محمد يسر برنية في الثلاثين من حزيران الماضي التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم الرئاسي رقم “135” بتاريخ 25/5/2026، القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية بحد أدنى بنسبة 30 بالمئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.