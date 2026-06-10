نائب وزير الدفاع يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز ‌‏العلاقات الثنائية

دمشق-سانا

التقى نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب، ‌‏مع ‏مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش ‌‏‌‏الفرنسية هيرفيه هاملين والوفد المرافق له.‏

وذكرت وزارة الدفاع في قناتها عبر التلغرام اليوم الأربعاء أنه ‌‏جرى خلال اللقاء في دمشق ‏بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام ‌‏المشترك، إضافة إلى ‏مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في ‌‏المجال العسكري، بما ‏يحقق المصالح المشتركة للبلدين‎.‎

وكان وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، التقى الشهر الماضي، ‏وفداً فرنسياً رفيع المستوى برئاسة رئيس الأركان الخاص للرئاسة ‏الفرنسية فنسنت جيرو، وجرى خلال اللقاء بحث العديد من ‏المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.‏