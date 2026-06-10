نائب وزير الدفاع يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز ‌‏العلاقات الثنائية

دمشق-سانا
التقى نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب، مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفيه هاملين والوفد المرافق له.
وذكرت وزارة الدفاع في قناتها عبر التلغرام اليوم الأربعاء أنه جرى خلال اللقاء في دمشق بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجال العسكري، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وكان وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، التقى الشهر الماضي، وفداً فرنسياً رفيع المستوى برئاسة رئيس الأركان الخاص للرئاسة الفرنسية فنسنت جيرو، وجرى خلال اللقاء بحث العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.