نائب وزير الدفاع يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز ‌‏العلاقات الثنائية

photo 2 2026 06 10 14 31 45 نائب وزير الدفاع يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز ‌‏العلاقات الثنائية

دمشق-سانا

التقى نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب، ‌‏مع ‏مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش ‌‏‌‏الفرنسية هيرفيه هاملين والوفد المرافق له.‏

وذكرت وزارة الدفاع في قناتها عبر التلغرام اليوم الأربعاء أنه ‌‏جرى خلال اللقاء في دمشق ‏بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام ‌‏المشترك، إضافة إلى ‏مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في ‌‏المجال العسكري، بما ‏يحقق المصالح المشتركة للبلدين‎.‎

وكان وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، التقى الشهر الماضي، ‏وفداً فرنسياً رفيع المستوى برئاسة رئيس الأركان الخاص للرئاسة ‏الفرنسية فنسنت جيرو، وجرى خلال اللقاء بحث العديد من ‏المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.‏

photo 3 2026 06 10 14 31 45 نائب وزير الدفاع يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز ‌‏العلاقات الثنائية
photo 1 2026 06 10 14 31 45 نائب وزير الدفاع يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز ‌‏العلاقات الثنائية
photo 4 2026 06 10 14 31 45 نائب وزير الدفاع يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز ‌‏العلاقات الثنائية
photo 5 2026 06 10 14 31 45 نائب وزير الدفاع يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز ‌‏العلاقات الثنائية
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