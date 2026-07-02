ترحيب لبناني واسع بزيارة الشيباني وانطلاق مرحلة جديدة في العلاقات السورية‑اللبنانية

بيروت-سانا



رحب عددٌ من المسؤولين اللبنانيين بزيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني إلى بيروت، مؤكدين أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات السورية‑اللبنانية تقوم على الاحترام المتبادل والسيادة والتعاون بما يخدم مصالح الشعبين.



وأكد وزيرُ الخارجية اللبناني يوسف رجي، في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الخميس، أن زيارة الشيباني كرست صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية‑السورية، قوامها الندية والاحترام المتبادل والاعتراف الكامل بسيادة كل دولة، والعمل المشترك انطلاقاً من المصالح المشتركة للشعبين.



وأشار رجي إلى أن الشيباني جدد التأكيد على احترام سوريا الكامل لسيادة لبنان واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مع الحرص على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والإنمائية، إضافة إلى التنسيق في ضبط الحدود ومكافحة التهريب، مؤكداً أن لبنان ماضٍ في بناء علاقة متوازنة مع سوريا الجديدة، من دولة إلى دولة، على أساس السيادة الكاملة وحسن الجوار.



بدوره أكد الرئيسُ السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أهمية بناء علاقات جيدة ومتوازنة بين سوريا ولبنان بما يخدم مصالح البلدين ويعزز التعاون المشترك.



وقال جنبلاط إن المرحلة الحالية تتطلب إقامة علاقات جيدة ومتوازنة بين لبنان وسوريا، داعياً إلى تجاوز الماضي والانفتاح على مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية والإستراتيجية.



من جهته رحب رئيسُ حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل بالشيباني، معرباً عن تطلع حزبه إلى فتح صفحة جديدة بين لبنان وسوريا ترتكز على الاستقلال السياسي والتكامل الاقتصادي، وتقوم على الاعتراف المتبادل باستقلال البلدين وسيادتهما، وبناء علاقة قائمة على الاحترام والتعاون بما يحقق مصالح الشعبين، ولا سيما في المجال الاقتصادي.



وأشار الجميّل إلى أن هذا التوجه كان محور اتصال سابق مع الرئيس أحمد الشرع تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين، معرباً عن أمله بأن تشكل زيارة الشيباني بداية لمسار جديد في العلاقات السورية‑اللبنانية.



وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أجرى خلال زيارته إلى بيروت سلسلة لقاءات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وعدد من القيادات السياسية والدينية.



كما وقع الجانبان السوري واللبناني اتفاقية تشكيل اللجنة العليا السورية-اللبنانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.