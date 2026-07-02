لقاء سوري بحريني في بروكسل لبحث مستجدات المنطقة وتعزيز التشاور

بروكسل-سانا



التقى القائم بأعمال السفارة السورية في بروكسل الدكتور عبد اللطيف دباغ، سفير البحرين لدى بلجيكا الدكتور محمد بهزاد، وبحث معه مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.



وتناول اللقاء، وفق ما ذكرت السفارة السورية في بروكسل عبر منصة “X”، سبل تعزيز التعاون والتشاور المستمر بين البعثتين، إضافة إلى تبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.



ويأتي اللقاء في إطار التواصل الدبلوماسي الذي تجريه البعثات السورية مع البعثات العربية لبحث التطورات الإقليمية، وتعزيز التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.