لقاء سوري بحريني في بروكسل لبحث مستجدات المنطقة وتعزيز التشاور

photo 2026 07 02 18 57 00 لقاء سوري بحريني في بروكسل لبحث مستجدات المنطقة وتعزيز التشاور

بروكسل-سانا
 
التقى القائم بأعمال السفارة السورية في بروكسل الدكتور عبد اللطيف دباغ، سفير البحرين لدى بلجيكا الدكتور محمد بهزاد، وبحث معه مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.
 
وتناول اللقاء، وفق ما ذكرت السفارة السورية في بروكسل عبر منصة “X”، سبل تعزيز التعاون والتشاور المستمر بين البعثتين، إضافة إلى تبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
ويأتي اللقاء في إطار التواصل الدبلوماسي الذي تجريه البعثات السورية مع البعثات العربية لبحث التطورات الإقليمية، وتعزيز التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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