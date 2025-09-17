سوريا تشكر ليبيا على استثناء مواطنيها المقيمين من دفع الرسوم والغرامات

دمشق-سانا

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن شكرها العميق وتقديرها لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة، على قرارها القاضي باستثناء مواطني الجمهورية العربية السورية المقيمين في ليبيا من دفع الرسوم أو الغرامات المستحقة لتسوية أوضاع إقامتهم، وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتشكل دعمًا كبيرًا لأبناء الجالية السورية في ليبيا، وتسهيلًا لظروف إقامتهم ومعاملاتهم.

وكان وفد تقني من وزارة الخارجية والمغتربين قد زار ليبيا في آب الماضي، بهدف تسوية الأوضاع القانونية للمواطنين السوريين، حيث قدم مجموعة من الخدمات القنصلية العاجلة مجانًا، وذلك ريثما يتم افتتاح السفارة في طرابلس، والقنصلية في بنغازي خلال الفترة القادمة.