علبي: التخلص من الأسلحة الكيميائية مسؤولية وطنية لصون الأمن وسلامة السوريين وتعزيز الاستقرار

photo 2026 03 10 18 49 09 علبي: التخلص من الأسلحة الكيميائية مسؤولية وطنية لصون الأمن وسلامة السوريين وتعزيز الاستقرار

نييورك-سانا

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، أن التزام سوريا باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ليس مجرد التزام قانوني، بل يتجذر بحكم التجربة السورية في وفاء عميق للألم العميق الذي ذاقه شعبنا الذي كان ضحية للأسلحة الكيميائية.

وقال علبي خلال جلسة لمجلس الأمن “عندما أصبحت نصوص هذه الاتفاقية في عهدة الضحايا أنفسهم غدا هذا الالتزام عهداً مقدساً وواجباً أخلاقياً لا يتزعزع، وانطلاقاً من هذا الإيمان بالعدالة ومنع التكرار ترجمت سوريا التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بشكل عملي، وتعتبر أن التخلص النهائي منها مسؤولية وطنية لصون الأمن وسلامة السوريين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

يتبع…..

