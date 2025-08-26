مجلس الوزراء السعودي يدين الانتهاكات الإسرائيلية ويؤكد دعمه لسوريا

جدة-سانا

أدان مجلس الوزراء السعودي بشدة استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوغله داخل الأراضي السورية، إضافة إلى تدخله في شؤونها الداخلية.

دعم كامل لسوريا

وأكد المجلس، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دعم المملكة الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية للحفاظ على الأمن والاستقرار، وصون السلم الأهلي وسيادة الدولة، مجدداً رفضه القاطع لأي دعوات انفصالية تستهدف وحدة سوريا.

تحرك عاجل لإنقاذ غزة

وطالب المجلس المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإسراع في التدخل لإنهاء حالة المجاعة في قطاع غزة، ووقف حرب الإبادة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

دعم لمخرجات منظمة التعاون الإسلامي

كما أكد المجلس دعمه لمخرجات الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد في جدة لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتنسيق آليات التحرك لوقف الإبادة الجماعية ومخططات الاحتلال الرامية إلى فرض سيطرته الكاملة على قطاع غزة.

تحذير من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية

وشدد مجلس الوزراء السعودي على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية دون مساءلة أو عقاب يقوض النظام الدولي وقواعد القانون، ويهدد بتوسيع دائرة الصراع والاضطرابات على المستويين الإقليمي والدولي.