الموارد المائية تبحث مع شركة تركية إعادة تأهيل السدود وتطوير البنية المائية السورية

دمشق-سانا

بحثت الهيئة العامة للموارد المائية مع وفد من الشركة التركية “Cemil Özgür İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş”، التعاون في مشروعات إعادة تأهيل السدود وتطوير البنية التحتية المائية في سوريا، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى دعم قطاع الموارد المائية وتعزيز كفاءة منشآته.

ولفتت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على التلغرام، أمس الثلاثاء، إلى أن الوفد أعرب خلال الاجتماع عن اهتمامه بالمشاركة في مشروعات تأهيل السدود المخطط لها، إضافة إلى المساهمة في تصميم مشروعات البنية التحتية المائية وتنفيذها في مختلف المحافظات، بما يشمل السدود والخزانات وأنظمة الري.

كما أكد الوفد، أن الشركة تمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات المياه والبنى التحتية على المستوى الدولي، بما يتيح تقديم حلول هندسية وإنشائية متكاملة تدعم جهود إعادة الإعمار، وتسهم في تطوير قطاع المياه في سوريا.

وأبدى الوفد أيضاً استعداداً لتعزيز التعاون مع الهيئة، وإجراء زيارات ميدانية لعدد من السدود بالتنسيق معها، للاطلاع على واقعها الفني، وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لدعم خطط التأهيل والتطوير.

ويعد تطوير منظومة السدود وشبكات الري ركيزة أساسية في خطط الهيئة العامة للموارد المائية، نظراً لانعكاسها المباشر على تأمين مصادر مياه الشرب المستدامة للمواطنين، ودعم القطاع الزراعي الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني في مختلف المحافظات السورية.