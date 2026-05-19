قناطري يبحث مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي العلاقات الثنائية

واشنطن-سانا

التقى القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن، محمد قناطري، مع عضو الكونغرس ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، براين ماست، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون بما يخدم العلاقات السورية – الأمريكية، والمصالح المشتركة بين البلدين.

وذكرت السفارة السورية في واشنطن عبر منصة “إكس”، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى أهمية استمرار الحوار والتواصل، بما يسهم في دعم الاستقرار، وتعزيز فرص التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وكان قناطري التقى في الواحد والعشرين من نيسان الماضي عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون، وبحث معه العلاقات الثنائية.

