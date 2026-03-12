الرئيس الشرع يؤكد دعم سوريا لاستقرار لبنان خلال حوار ثلاثي مع ماكرون وعون

دمشق-سانا

أكد الرئيس أحمد الشرع خلال مشاركته في حوار ثلاثي ضم الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون واللبناني جوزاف عون، على دعم سوريا الكامل لاستقرار وسلامة لبنان، ومساعي حكومة لبنان في استعادة السيادة وتعزيز الأمن ونزع سلاح ميليشيا حزب الله.

وشدد الرئيس الشرع خلال الحوار الذي جرى هاتفياً اليوم الأربعاء على أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات السورية-اللبنانية، تقوم على التعاون والتنسيق بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

كما اتفق القادة على استمرار التواصل والتنسيق المشترك لدعم الاستقرار في المنطقة، وتعزيز فرص التعاون بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات.