السفارة السورية في برلين تنظم احتفالاً لأبناء الجالية في ألمانيا بمناسبة ذكرى التحرير

برلين-سانا

نظمت السفارة السورية في برلين احتفالاً لأبناء الجالية السورية في ألمانيا بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير مساء أمس، في أجواء وطنية جمعت السوريين من مختلف المدن والمقاطعات.

بدأت التحضيرات للاحتفالية منذ ساعات الصباح، حيث تم تزيين مبنى السفارة بالأعلام واللافتات ولوحات النصر، قبل أن تفتح الأبواب لاستقبال المواطنين وسط أجواء حافلة بالترحيب.

وأوضح الدكتور عبد السلام المرعي مسؤول قسم الإشراف في إدارة الخدمات المشتركة بوزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لمراسل سانا، أن تنظيم هذه الفعالية جاء لمشاركة السوريين في ألمانيا فرحة النصر، وتعزيز الثقة مجدداً بين المواطن ومؤسسات الدولة، مشيراً الى أن المواطنين أبدوا تفاعلاً كبيراً ومشاعر فخر وبهجة.

في حين عبر أبناء الجالية السورية خلال الاحتفال عن اعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية التي تحتفل بها سفارة بلادهم بعد اعتماد عيد التحرير في روزنامة الدولة السورية، حيث تخلل الاحتفال لقاءات بين المواطنين والطاقم الدبلوماسي، وتبادل التهاني إضافة إلى فقرات رمزية تؤكد على وحدة السوريين في المغترب وارتباطهم بوطنهم الأم.

وأشار معاذ الحريري، أحد أبناء الجالية السورية في ألمانيا، إلى الأجواء الاحتفالية التي نظمتها السفارة بهذه المناسبة، معبراً عن سعادته بالمشاركة مع أبناء الجالية، ومتمنياً أن يعم الخير والأمان في سوريا.

واختُتمت الفعالية بالتأكيد على استمرار السفارة في تعزيز التواصل مع أبناء الجالية وتنظيم فعاليات تجمع السوريين في المغترب تحت راية الوطن.

وكان عشرات الآلاف من أبناء الجالية السورية احتفلوا في مختلف المدن الألمانية بذكرى التحرير، حيث شهدت مدن بريمن ونورنبيرغ وماينز مظاهرات واحتفالات حاشدة شارك فيها السوريون تعبيراً عن فرحتهم بالعيد.

