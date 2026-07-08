الإسكان تسلّم 240 شقة سكنية للمكتتبين ضمن مشروع «ذي قار» بحماة

حماة-سانا
سلّمت المؤسسة العامة للإسكان 240 شقة سكنية للمكتتبين عليها ضمن مشروع «ذي قار» السكني في محافظة حماة، وذلك بعد استكمال أعمال إنجاز وتجهيز ثلاثة أبراج سكنية بكامل خدماتها وبناها التحتية.
وذكرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عبر قناتها على «تلغرام» اليوم الثلاثاء، أن عملية التسليم جرت بحضور وفد من الوزارة وممثلين عن الأمانة العامة لمحافظة حماة ومديرية منطقة حماة، حيث تم تسليم الشقق إلى مستحقيها وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة لدى المؤسسة.
ويأتي إنجاز المشروع في إطار الخطط التنفيذية لوزارة الأشغال العامة والإسكان والمؤسسة العامة للإسكان، الرامية إلى استكمال المشاريع السكنية المتعثرة، وتوفير السكن الملائم للمواطنين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم التنمية الخدمية والعمرانية في المحافظة.