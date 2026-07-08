الإسكان تسلّم 240 شقة سكنية للمكتتبين ضمن مشروع «ذي قار» بحماة

حماة-سانا‏

سلّمت المؤسسة العامة للإسكان 240 شقة سكنية للمكتتبين عليها ضمن ‏مشروع «ذي قار» السكني في محافظة حماة، وذلك بعد استكمال أعمال ‏إنجاز وتجهيز ثلاثة أبراج سكنية بكامل خدماتها وبناها التحتية.‏

وذكرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عبر قناتها على «تلغرام» اليوم ‏الثلاثاء، أن عملية التسليم جرت بحضور وفد من الوزارة وممثلين عن ‏الأمانة العامة لمحافظة حماة ومديرية منطقة حماة، حيث تم تسليم الشقق إلى ‏مستحقيها وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة لدى المؤسسة.‏

ويأتي إنجاز المشروع في إطار الخطط التنفيذية لوزارة الأشغال العامة ‏والإسكان والمؤسسة العامة للإسكان، الرامية إلى استكمال المشاريع السكنية ‏المتعثرة، وتوفير السكن الملائم للمواطنين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ‏الاجتماعي ودعم التنمية الخدمية والعمرانية في المحافظة.‏