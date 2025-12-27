مفتي مصر مديناً تفجير حمص: الاعتداء على المصلين داخل بيوت الله جريمة كبرى

القاهرة-سانا

أدان مفتي مصر، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم نظير محمد عياد، التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف مسجداً بمدينة حمص.

وقال عياد في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية: إن “الاعتداء على المصلين داخل بيوت الله يُعَد جريمة كبرى، وانتهاكاً صريحاً لحرمتها، ومخالفةً لما أجمعت عليه الشرائع السماوية من حرمة الدماء وحفظ دُور العبادة”.

وأعرب المفتي عياد عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، سائلاً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ سوريا وسائر بلاد المسلمين من كل شر وسوء.

وكان تفجير إرهابي قد استهدف أمس مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص، ما أدى إلى ارتقاء 8 أشخاص وإصابة أكثر من 18 آخرين، في جريمة أثارت موجة واسعة من الإدانات والتنديد على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

