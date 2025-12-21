عناصر من الجيش العربي السوري يشاركون في زراعة الأشجار على الأوتستراد الشرقي لمدينة سراقب

دوريات الضابطة الجمركية تبدأ انتشارها على الطرقات الرئيسية في مختلف مناطق الجمهورية العربية السورية.
انتشار عناصر الأمن العام في ساحة سعد الله الجابري بمدينة حلب حفاظاً على سلامة الأهالي أثناء الاحتفال بذكرى الثورة السورية
أهالي إدلب يحتفلون وسط ساحة الساعة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا
المروحيات التركية تشارك في إخماد الحرائق بمنطقة رأس البسيط في ريف اللاذقية
عرض عسكري لقوات وزارة الدفاع في مدينة دوما بريف دمشق بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
