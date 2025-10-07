وقفة تضامنية في ساحة سعدالله الجابري بمدينة حلب تحت شعار “كلنا واحد من أجل فلسطين” منذ دقيقة واحدة قائمة الصور 1/3 مديرية أوقاف إدلب تقيم ندوة حوارية بعنوان “الفتح المبين” في مسجد الأمة بمدينة إدلب آثار مدينة تدمر شاهدة على حضارة سوريا والدمار الذي خلفه النظام البائد عمليات جراحية متنوعة وخدمات طبية بمبالغ رمزية في مشفى العيون بمدينة حلب أجواء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشعب في مركز مدينة الباب بريف حلب مديرية أوقاف إدلب تفتتح جامع الحصري في معرة النعمان بعد الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة الوسوم:حلبساحة سعدالله الجابريغزةفلسطين مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 3 وقفة تضامنية في ساحة سعدالله الجابري بمدينة حلب تحت شعار “كلنا واحد من أجل فلسطين” منذ دقيقة واحدة انطلاق أولى ورشات العمل لتعزيز مواجهة الكوارث وتطوير آليات الإنذار المبكر منذ دقيقتان 3 وقفة تضامنية في حديقة أم الحسن بمدينة حماة بمناسبة مرور عامين على حرب الإبادة في قطاع غزة منذ 9 دقائق ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية السورية بمقدار 15 ألف ليرة للغرام 21 منذ 20 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: