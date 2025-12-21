وزير الصحة مصعب العلي يفتتح مشفى سراقب في ريف إدلب بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن

قائمة الصور 1/4
مدير الشؤون السياسية بحلب والمشرف على عمل مديريتي الصحة بحلب وإدلب يبحثان مع عدد من الصيادلة التحديات التي تواجه القطاع الدوائي
بمشاركة وزير الصحة إجراء عملية جراحية معقّدة لتشوهات العمود الفقري في مشفى المجتهد
الرئيس أحمد الشرع يلقي كلمة بذكرى تحرير سوريا بعد صلاة الفجر في المسجد الأموي بدمشق
احتفالات أهالي محافظة القنيطرة في مدينة السلام بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا
الطوائف المسيحية في سوريا تحتفل بعيد الفصح المجيد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك