من احتفال الجالية السورية في سويسرا بمناسبة الذكرى الأولى للنصر والتحرير في مدينة زيوريخ

قائمة الصور 1/3
بالصور.. حماة 1-12-2024 – فيديو
إعادة تأهيل المدارس في سراقب بريف إدلب الشرقي استعداداً للعام الدراسي الجديد
مديرية أمن ريف دمشق تطلق حملة أمنية استهدفت خلايا تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني في منطقة السيدة زينب بريف دمشق
قوات الأمن العام تنتشر في مدينة دمشق
بحضور وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور أمجد بدر ومحافظ دير الزور السيد غسان السيد أحمد، إقامة ندوة بعنوان الممارسات الجيدة لتلقيح النخيل، ضمن سلسلة ندوات تهدف لتطوير الواقع الزراعي في المحافظة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك