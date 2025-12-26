فرق K9 أثناء عملها على تمشيط محيط مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحمص

قائمة الصور 1/6
قافلة تجارية وأخرى مساعدات إنسانية تتجه إلى السويداء بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري
بحضور وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور أمجد بدر ومحافظ دير الزور السيد غسان السيد أحمد، إقامة ندوة بعنوان الممارسات الجيدة لتلقيح النخيل، ضمن سلسلة ندوات تهدف لتطوير الواقع الزراعي في المحافظة
قائد الشرطة بالسويداء يلتقي مع عناصر فرع المرور بهدف تفعيله لتخفيف الازدحام المروري في المنطقة
من احتفالات أهالي حماة في ساحة العاصي عقب التصويت بإلغاء قانون قيصر
تواصل الاستعدادات والتحضيرات مع اقتراب موعد إطلاق الدورة الـ 62 من معرض دمشق الدولي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك