احتفال أهالي مدينة حلب في ساحة سعد الله الجابري بمناسبة ذكرى تحرير سوريا

البدء بإزالة وترحيل الأنقاض من مدرستي محمد هيثم السكري ومعروف قرنوب في حلب
تجمع أهالي دمشق في ساحة الأمويين أثناء إلقاء الرئيس أحمد الشرع كلمته في نيويورك
انتهاء جلسة المحاكمة العلنية الأولى لمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل في قصر العدل
من أجواء المباراة الودية بين ناديي الجهاد والطليعة في استاد إدلب البلدي
من عمليات تسجيل الأهالي الراغبين بأداء فريضة الحج في دوائر الأحوال المدنية بإدلب
