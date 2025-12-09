مجلس الأعمال السوري الصيني ينظم فعالية احتفالاً بالذكرى الأولى للتحرير من النظام البائد

بكين-سانا

نظم مجلس الأعمال السوري الصيني فعالية وطنية بمدينة تونشيانغ بمقاطعة جياشين الصينية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتحرير البلاد من حكم النظام البائد الذي استمر عقوداً، بمشاركة واسعة من أبناء الجالية السورية، ومن العرب والصينيين.

وشملت الفعالية عروضاً فنية وأغاني وطنية، وإلقاء أشعار تمجد هذا اليوم التاريخي، كما شهدت تفاعلاً واسعاً يعكس الروح الوطنية القوية.

وفي كلمة له خلال الفعالية، أكد رئيس مجلس الأعمال السوري الصيني فادي المحيميد أن الصين شريك يدرك معنى النهضة الحقيقية، وأن التجربة الصينية في بناء الدول صناعياً تمثل مصدر إلهام ودروساً مهمة لسوريا الجديدة، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين تعد شراكة استراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة من المصانع والمشاريع والاستثمارات.

وأضاف المحيميد: إن مجلس الأعمال السوري الصيني بصيغته الجديدة يختلف كلياً عن المجالس السابقة في عهد النظام البائد، مؤكداً أنه لن يكون مجلس علاقات شكلية أو مناسبات بروتوكولية، بل مجلس مشاريع وشراكات صناعية وتنموية تواكب النهضة الصناعية في سوريا وتسرع من وتيرتها.

من جهته، أشاد عادل الشمري، ممثل وزارة الخارجية والمغتربين في كلمة مرئية له من دمشق باحتفالات السوريين في الخارج، لافتاً إلى دعم الوزارة لكل المبادرات التي تحفظ ذكرى التحرير وتخلّد النصر.

وتحدث الفائز بعضوية مجلس الشعب محمد الباكير عن حجم المعاناة التي عاشها السوريون خلال أربعة عشر عاماً، مؤكداً أن يوم التحرير يشكل لحظة انتصار تاريخية وبداية لمرحلة البناء والتشييد واستعادة مكانة سوريا بين الأمم.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، أصدر في التاسع عشر من الشهر الماضي قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري الصيني، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والصين.