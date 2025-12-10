من ميادين الثورة إلى ساحة الأمويين الجريح حسين زينو يروي لـ سانا حكاية جرحٍ توجه يوم التحرير

كلمة وزير الدفاع السيد مرهف أبو قصرة خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
حملة “المحبة للحمامة” في ريف إدلب تجمع 30 ألف دولار لتحسين الواقع الخدمي في البلدة
نائب وزير الاقتصاد والصناعة يتحدث حول مشاركة سوريا بأعمال الدورة 41 لـ “الكومسيك” في إسطنبول
السوريون في غازي عنتاب التركية يستقبلون عيد الأضحى المبارك بفرحة العودة
تخريج وتكريم 400 طالب وطالبة من معهد إعداد المدرسين في جامعة إدلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى