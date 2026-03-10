دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى السويداء تضم نحو 36 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية

فرق الدفاع المدني تعمل على تأمين طريق حارم – باب الهوى في إدلب بسبب تراكم الثلوج
توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة الوطنية للمفقودين ومجموعة من منظمات المجتمع المدني
لقطات جوية لسجن الأقطان في محافظة الرقة
العثور على أسلحة خفيفة ومتوسطة أخفتها مجموعات خارجة عن القانون بين قرى وبلدات بريف حمص الغربي
انطلاق قافلة مؤلفة من خمسين حافلة من جسر الراموسة في حلب باتجاه محافظة الحسكة
