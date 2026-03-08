الاستمرار بإزالة مخلفات الحرب وردم الأنفاق وفتح الطرقات في ناحية الشيوخ بريف حلب

أجواء العيد في حي الميدان الدمشقي.. حلويات العيد بأسعار مناسبة
اختتام مشروع “رحلة أمان”، ضمن فعاليات الـ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي
مؤتمر لنقابة أطباء دير الزور يهدف للنهوض بالواقع الطبي وذلك بحضور المحافظ غسان السيد أحمد
وفاء لدماء الشهداء.. بماذا تبرع وزير الطوارئ دعماً لحملة الوفاء لإدلب؟
أهالي جزيرة أرواد يتحدثون عن تاريخ الجزيرة وماذا تعني لهم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى