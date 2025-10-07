انتشار قوى الأمن الداخلي في حي الميدان بمحافظة حلب لتأمين الأهالي والحفاظ على الأمن والاستقرار

أهالي مدينة حلب يؤكدون وقوفهم إلى جانب قوى الأمن العام ووزارة الدفاع وجهودها لبسط الأمن والاستقرار على كامل الأراضي السورية
تجمعات شعبية في مختلف المحافظات دعماً لجهود الدولة السورية في محاربة فلول النظام البائد
برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، إقامة مأدبة إفطار جماعية للأطفال في دور الأيتام في إدلب
الهجرة والجوازات بحلب يواصل عمله يومي الجمعة والسبت لتخفيف الازدحام
مدينة غازي عنتاب التركية تحتضن معرضاً للفن التشكيلي بمشاركة فنانين سوريين وأتراك
