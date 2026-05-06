اللجنة العليا للانتخابات تصدر القائمة الأولية للجنة الفرعية في عين عرب

دمشق-سانا

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اليوم الأربعاء القرار رقم (19) لعام 2026، المتضمن القائمة الأولية للجنة الفرعية في محافظة حلب للدائرة الانتخابية (عين عرب).

ووفق القرار، الذي نشرته اللجنة العليا عبر قناتها على التلغرام، ضمت القائمة الأولية للجنة الفرعية في دائرة عين عرب كلاً من مصطفى يعقوب علي مستو، عماد كرعوش كوردي، خليل شيخ عيسى عيسى، عبد القادر محمد إسماعيل، فريد بكر عطي، وفرهاد أحمد لالو.

ونص القرار على أنه يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في هذه القائمة الأولية، وذلك أمام لجنة الطعون في مركز عدلية محافظة حلب، خلال يومي الخميس الموافق في الـ 7 من أيار 2026، والسبت الموافق في الـ 9 من أيار 2026.

وأشارت اللجنة إلى تبليغ القرار لمن يلزم لتنفيذه أصولاً، وينشر على المواقع الرسمية للجنة العليا للانتخابات.

ويأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، والمراسيم التشريعية ذات الصلة، في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية الخاصة بانتخابات مجلس الشعب.