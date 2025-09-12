وصول قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من قطر والأردن إلى إزرع بريف درعا الشرقي

آفاق جديدة في التقانات الحيوية.. ندوة علمية على مدرج كلية الهندسة التقنية في جامعة حلب بالتعاون مع المؤسسة الألمانية السورية ومبادرة سوريا المستقبل
انتعاش حركة البيع والشراء في أسواق دمشق مع الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع والمواد الغذائية
لقطات من حفل تكريم مصابي وأهالي شهداء معركة ردع العدوان الذي نظمته وزارة الدفاع في المركز الثقافي بمدينة إدلب
وسط ارتياح شعبي لانتشار قوات الأمن العام… عودة الحركة التجارية إلى أحياء مدينة حمص
عودة 50 عائلة من مخيمات الشمال السوري إلى بلدة كفر نبودة في ريف حماة
