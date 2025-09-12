وصول قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من قطر والأردن إلى إزرع بريف درعا الشرقي منذ 32 دقيقة قائمة الصور 1/5 آفاق جديدة في التقانات الحيوية.. ندوة علمية على مدرج كلية الهندسة التقنية في جامعة حلب بالتعاون مع المؤسسة الألمانية السورية ومبادرة سوريا المستقبل انتعاش حركة البيع والشراء في أسواق دمشق مع الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع والمواد الغذائية لقطات من حفل تكريم مصابي وأهالي شهداء معركة ردع العدوان الذي نظمته وزارة الدفاع في المركز الثقافي بمدينة إدلب وسط ارتياح شعبي لانتشار قوات الأمن العام… عودة الحركة التجارية إلى أحياء مدينة حمص عودة 50 عائلة من مخيمات الشمال السوري إلى بلدة كفر نبودة في ريف حماة الوسوم:ريف درعا الشرقيقافلة المساعدات الإنسانية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك إخماد حريق في أراضٍ زراعية وحراجية بقرية الدويركة في اللاذقية منذ 5 دقائق ألمانيا تتأهل إلى نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة السلة منذ 22 دقيقة “الوفاء لكفروما أم الشهداء”، حملة شعبية لتحسين واقع الخدمات الأساسية في البلدة منذ 26 دقيقة 5 وصول قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من قطر والأردن إلى إزرع بريف درعا الشرقي منذ 32 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: