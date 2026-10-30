الجمعة 30 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: نتنياهو يخفق في تحقيق الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

نتنياهو يخفق في تحقيق الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

photo 2026 10 30 10 27 17 نتنياهو يخفق في تحقيق الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
صورة تعبيرية

القدس المحتلة-سانا‏

تصدر معسكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتائج الانتخابات العامة ‏الإسرائيلية بحصوله على 53 مقعداً في الكنيست من أصل 120، لكنه أخفق في ‏تحقيق الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، وفق النتائج النهائية التي أعلنت اليوم ‏الجمعة.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن لجنة الانتخابات المركزية، أن حزب الليكود بزعامة ‏نتنياهو حل أولاً بحصوله على 27 مقعداً من أصل 53 مقعداً حققها معسكر ‏نتنياهو، فيما نال تكتل المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت 48 مقعداً، بينما حصلت ‏القائمتان العربيتان الموحدة والمشتركة، على 19 مقعداً، ما يمنحهما دوراً مؤثراً في ‏تحديد شكل الحكومة المقبلة.‏

وتشير هذه النتائج إلى مفاوضات معقدة لتشكيل الحكومة في ظل غياب أغلبية ‏واضحة لأي من المعسكرين، ما يفتح الباب أمام احتمالات استمرار الأزمة السياسية ‏أو التوجه إلى انتخابات جديدة.‏

وشهد يوم الثلاثاء الماضي أول انتخابات عامة في إسرائيل، منذ حرب الإبادة ‌‏الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة في تشرين الأول 2023.‏

الجيش الأمريكي يغير مسار 104 سفن تجارية في إطار حصار الموانئ الإيرانية
مصر والسودان يرفضان أي إجراءات أحادية بشأن نهر النيل
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية
وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية
لبنان: مقتل 12 شخصاً في غارات إسرائيلية على جنوب البلاد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك