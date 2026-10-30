نتنياهو يخفق في تحقيق الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

القدس المحتلة-سانا
تصدر معسكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتائج الانتخابات العامة الإسرائيلية بحصوله على 53 مقعداً في الكنيست من أصل 120، لكنه أخفق في تحقيق الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، وفق النتائج النهائية التي أعلنت اليوم الجمعة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن لجنة الانتخابات المركزية، أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو حل أولاً بحصوله على 27 مقعداً من أصل 53 مقعداً حققها معسكر نتنياهو، فيما نال تكتل المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت 48 مقعداً، بينما حصلت القائمتان العربيتان الموحدة والمشتركة، على 19 مقعداً، ما يمنحهما دوراً مؤثراً في تحديد شكل الحكومة المقبلة.
وتشير هذه النتائج إلى مفاوضات معقدة لتشكيل الحكومة في ظل غياب أغلبية واضحة لأي من المعسكرين، ما يفتح الباب أمام احتمالات استمرار الأزمة السياسية أو التوجه إلى انتخابات جديدة.
وشهد يوم الثلاثاء الماضي أول انتخابات عامة في إسرائيل، منذ حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة في تشرين الأول 2023.