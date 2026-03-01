وزير الإعلام حمزة المصطفى يلتقي مدير وكالة الأنباء الأردنية “بترا” فيروز مبيضين

قائمة الصور 1/6
الدفاع المدني يعمل على إزالة الثلوج المتراكمة على طريق مخيمات معرين يازي باغ في أعزاز بريف حلب
إدلب.. لقاء حواري للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مع ذوي الضحايا والمختفين قسراً والناجين
مديرية صحة إدلب تنظم ورشة عمل تحضيراً لأسبوع التلقيح الإقليمي الذي سيُقام خلال الشهر المقبل
وزير الإعلام يبحث مع القائم بأعمال السفارة اليمنية في دمشق تعزيز التعاون الإعلامي
14 طياراً شراعياً يحلقون في سماء دمشق فوق ساحة الأمويين، بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك