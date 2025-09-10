مديرية الصحة في إدلب تبدأ أعمال ترميم مركز كفرنبل الصحي لتأمين رعاية صحية للأهالي منذ 46 دقيقة قائمة الصور 1/6 محافظ السويداء يبحث مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ورئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري الواقع الإغاثي والإنساني بالمحافظة إحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان في جامع لالا باشا الشهير بشارع بغداد وسط دمشق أجواء عيد الفطر المبارك في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية بدء توافد الأهالي إلى مدرج بصرى الشام الأثري في درعا للمشاركة بحملة “أبشري حوران” تجمع جماهيري في مدينة اللاذقية تأكيداً على الوحدة الوطنية، ودعماً لجهود الأمن العام في بسط الأمن والاستقرار الوسوم:إدلبمديرية الصحة في إدلبمركز كفرنبل الصحي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك التربية تعلن تعليمات التسجيل في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2025– 2026 منذ 18 دقيقة ضمن خطط إعادة الإعمار.. نقابة المهندسين تصدر النسخة العربية من “دليل الإسفلت الأمريكي منذ 43 دقيقة 6 مديرية الصحة في إدلب تبدأ أعمال ترميم مركز كفرنبل الصحي لتأمين رعاية صحية للأهالي منذ 46 دقيقة طرطوس… تكريم الطلاب الأوائل في شهادتي الثانوية والتعليم الأساسي منذ 50 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: