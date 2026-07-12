من عملية فرز الأصوات لانتخاب رئيس مجلس الشعب تاريخ النشر: 2026/07/12 5:17 مساءً اخر تحديث: 2026/07/12 5:18 مساءً قائمة الصور 1/6 الطوائف المسيحية في سوريا تحتفل بعيد الفصح المجيد بحضور محافظ حلب المهندس عزام الغريب، تكريم 102 طالب وطالبة، من الخريجين الأوائل في جامعة حلب بالمناطق المحررة جهود كبيرة لاتحاد كرة اليد لاستضافة بطولات دولية في سوريا الشيباني يبحث مع الرئيس اللبناني تعزيز العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية السفارة القطرية بدمشق تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اخبار سوريادمشقسوريامجلس الشعب السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الأغذية العالمي يطلق مشروعاً يعتمد المركبات الذاتية والذكاء الاصطناعي لدعم العمليات الإنسانية يوليو 12, 2026 يوليو 12, 2026 الجامعة العربية تؤكد تضامنها مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية يوليو 12, 2026 يوليو 12, 2026 مياه الشرب في بلدة حزيمة بريف الرقة.. أزمة تتكرر مع حلول كل صيف يوليو 12, 2026 يوليو 12, 2026 السورية للمخابز: نسبة إنجاز تأهيل مخبز العدوي بدمشق تتجاوز 90 بالمئة يوليو 12, 2026 يوليو 12, 2026