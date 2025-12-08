احتفالات أهالي دمشق في ساحة كفرسوسة بدمشق بمناسبة ذكرى النصر والتحرير.

إخماد حريق في محل إلكترونيات بمنطقة البحصة في دمشق
احتفالية لأبناء الجالية السورية شمال الراين غرب ألمانيا بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
فرع الهجرة والجوازات في حمص يواصل عمله يومي الجمعة والسبت لتخفيف الازدحام
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 5 من تشرين الثاني 2025
الورش الفنية في حماة تمد خط مياه جديد بحي وادي الحوارنة لتأمين وصول مياه الشرب للأهالي
